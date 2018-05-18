Полиция не принадлежит ни одной партии, полиция принадлежит стране - глава МВД

18.05.2018 23:04 Полиция не принадлежит ни одной партии, полиция принадлежит стране, — об этом министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил во время выступления с итоговой речью в парламенте.



По его словам, главная цель системного обновления МВД – чтобы полиция стала более эффективной и добросовестной.



«Прежде всего я хочу поблагодарить депутатов, для нас — честь и очень полезно предстать перед вами. Конечно, я хочу еще раз поблагодарить каждого полицейского и сказать ему, что обязательство терпения является основой выполнения наших обязательств.



Добросовестность и эффективность — это критерии, которые позволят нам восстановить тот высокий уровень доверия, без чего невозможна эффективная борьба с криминалом. Это принципиально важно. Мы хорошо понимаем, что нашей основной целью является бескомпромиссная борьба с криминалом и забота о наших гражданах.



Я хочу лично поблагодарить каждого полицейского, который в эти дни принимал участие в этих мероприятиях и сказать вам, что мы вместе, вместе с гражданами, вместе с противостоящими сторонами, которые стояли на Руставели, дали обществу шанс, чтобы в этой стране появилась новая полиция, которая завоюет доверие общества, основной целью которой будет забота о гражданине.



Полиция не принадлежит ни одной партии, полиция принадлежит стране и наша миссия, главная цель нашего системного обновления МВД – чтобы полиция стала более эффективной и добросовестной. Спасибо», — заявил Георгий Гахария.















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