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Amnesty советует западным политикам подумать, прежде чем ехать на ЧМ в Россию
18.05.2018 23:48
Правозащитная организация Amnesty International предостерегает, что приезд западных политиков на игры Чемпионата мира по футболу в Россию может быть использован последней в ее пропагандистских целях. Об этом заявил генеральный секретарь немецкого отделения Amnesty International Маркус Бееко в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung.
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