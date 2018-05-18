Amnesty советует западным политикам подумать, прежде чем ехать на ЧМ в Россию

18.05.2018 23:48 Правозащитная организация Amnesty International предостерегает, что приезд западных политиков на игры Чемпионата мира по футболу в Россию может быть использован последней в ее пропагандистских целях. Об этом заявил генеральный секретарь немецкого отделения Amnesty International Маркус Бееко в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung.



















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