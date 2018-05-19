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24 мая состоится встреча Зураба Абашидзе и Григория Карасина


19.05.2018   17:31
Очередная рабочая встреча специального представителя премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе и замминистра иностранных дел России Григория Карасина состоится в Праге 24 мая.

Как сообщил Зураб Абашидзе, одна из главных тем -реализация грузино-российского соглашения 2011 года о таможенном мониторинге.

«У нас имеется наша повестка дня, которая сфокусирована на торгово-экономических отношениях, транспортных проблемах, определенных гуманитарных темах. На сей раз одной из главных тем будет реализация грузино-российского соглашения 2011 года о таможенном мониторинге.

Как известно, в рамках этого соглашения в конце прошлого года грузинская сторона подписала контракт со швейцарской компанией. Вчера российская сторона оформила аналогичное соглашение с той же компанией. Мы надеемся, что российская сторона добросовестно выполнит обязательства, предусмотренные соглашением.

В рамках встречи я постараюсь выслушать, что они планируют и каково их видение. Затем, уже в соответствии с соглашением, будет создана совместная грузино-российско-швейцарская экспертная рабочая группа, которая осуществит мониторинг и практическую реализацию этого проекта», - заявил Зураб Абашидзе.






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