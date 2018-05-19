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Абашидзе: Россия подписала Соглашение о таможенном мониторинге и администрировании


19.05.2018   17:35
Россия подписала Соглашение о таможенном мониторинге и администрировании, — заявил Первому каналу специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе.

По его словам, документ был подписан вчера. Контракт, разработанный в 2011 году совместно со швейцарской компанией SGS, предусматривает осуществление нейтральными мониторами контроля за таможенными коридорами.

Грузинская сторона подписала Соглашение еще в декабре прошлого года.

Зураб Абашидзе считает, что факт подписания является предусловием для обсуждения конкретных шагов на встрече с Григорием Карасиным в Праге 24 мая.

«У нас будут конкретные результаты. Тот факт, что российская сторона подписала этот контракт со швейцарской компанией SGS, это уже результат. Поэтому мы решили провести эту встречу и обсудить вопрос. Я думаю, что будут предприняты определенные шаги. Мы надеемся, что российская сторона будет добропорядочно выполнять обязательства, предусмотренные Соглашением. Мы определимся с дальнейшими шагами. После этого должна быть создана грузино-швейцарская рабочая группа, которая будет контролировать реализацию проекта и Соглашения», — пояснил Зураб Абашидзе.






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