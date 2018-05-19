МИД России распространил информацию о подписании Соглашения о таможенном мониторинге и администрировании

19.05.2018 17:36 МИД РФ опубликовал официальное сообщение о подписании Соглашения о таможенном контроле и администрировании грузов. В нем в частности говорится, что 18 мая состоялось подписание Соглашения между Правительством России и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации о реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами от 9 ноября 2011 г. Вместе с этим, был подписан государственный контракт между Правительством Российской Федерации и компанией SGS Société Générale de Surveillance SA.



«Тем самым Российская Федерация завершила выполнение процедур, необходимых для начала практической реализации Соглашения об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами с Грузией от 9 ноября 2011 г.» — говорится в сообщении МИД РФ.



О том, что Россия подписала Соглашение о таможенном мониторинге и администрировании между Россией и Грузией сегодня сообщил специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе.















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