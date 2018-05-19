Глава МИД Грузии встретился с представителями грузинской диаспоры в Дании

19.05.2018 18:21 В рамках визита в Данию вице-премьер-министр, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе встретился с представителями грузинской диаспоры, проживающей в этой стране.



Встреча состоялась в новом офисе посольства Грузии в Дании, официальное открытие которого состоялось в тот же день с участием Михаила Джанелидзе.



Посольство расположено в центре Копенгагена, его рабочее пространство обустроено по оригинальной концепции, в частности, каждая комната названа в честь городов Грузии. В посольстве также предусмотрены пространство для мероприятий по популяризации Грузии, встреч с диаспорой и воскресной школы.

















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