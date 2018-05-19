|
Глава МИД Грузии встретился с представителями грузинской диаспоры в Дании
19.05.2018 18:21
В рамках визита в Данию вице-премьер-министр, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе встретился с представителями грузинской диаспоры, проживающей в этой стране.
Встреча состоялась в новом офисе посольства Грузии в Дании, официальное открытие которого состоялось в тот же день с участием Михаила Джанелидзе.
Посольство расположено в центре Копенгагена, его рабочее пространство обустроено по оригинальной концепции, в частности, каждая комната названа в честь городов Грузии. В посольстве также предусмотрены пространство для мероприятий по популяризации Грузии, встреч с диаспорой и воскресной школы.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна