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Члены Европейского Парламента поддерживают Соглашение о партнерстве ЕС-Армения


19.05.2018   19:07
16 мая члены Европейского Парламента, отвечающие за вопросы внешней политики ЕС, дали свое согласие на подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения, открывая тем самым новые возможности более глубокого сотрудничества в различных сферах.

Переговорный процесс по новому Соглашению о партнерства ЕС-Армения был запущен еще в 2015 году и завершился в 2017 году. В ноябре 2017 года Соглашение было подписано обоими сторонами. В финальной версии документа фиксируются положения о более глубоком политическом диалоге между ЕС и Арменией, расширении масштабов экономического сотрудничества, а также предоставляются новые возможности для налаживания более тесных связей в энергетическом, транспортном, инфраструктурном, экологическом, торговом, образовательном и прочих секторах экономики.

Члены Парламента поддержали Соглашение 55 голосами; 2 евродепутата выступили против, 7 – воздержались. Однако полный состав Европейского Парламента должен будет окончательно проголосовать за Соглашение в Страсбурге в июле 2018 года.

Члены Европейского Парламента также поздравили граждан Армении с недавней мирной сменой власти, всячески приветствуя сдержанное проявление силы, продемонстрированное правоохранительными органами, несмотря на то, что некоторое количество неоправданных арестов мирных демонстрантов все же имели место быть. Также они поздравили Николу Пашиняна с его избранием новым Премьер-министром Армении, подчеркнув свою готовность выводить взаимное сотрудничество на новый уровень.






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