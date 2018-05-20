Анна Долидзе против назначения 40 судей пожизненный срок

20.05.2018 15:24 «Бессрочное назначение 40 судей будет катастрофой» – этот процесс не заключает в себе никакой прозрачности и подотчетности, - об этом заявила журналистам член Высшего совета юстиции Анна Долидзе.



По ее словам, посольство США в распространенном по поводу судебной системы заявлении четко указало на то, что необходима реформа, а до реформы относительно бессрочного назначения должны быть поставлены вопросы.



«Сделанное посольством США в Грузии заявление весьма интересно. Это предупредительное заявление для законодателей в плане того, что им следует более серьезно подойти к вопросу реформы судебной системы и, прежде всего, к бессрочному назначению судей. Это важнейший вызов, стоящий перед государством, чтобы судебная власть была действительно независимой и укомплектована компетентными кадрами.



Дисциплинарная ответственность важна. Это даст возможность, чтобы судебная власть была бы подотчетна обществу, и не существовало рычагов для давления на судью. Законодательный процесс покажет нам, насколько придет парламент к этому результату», - заявила журналистам Анна Долидзе.















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