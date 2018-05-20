Премьер-министр Грузии в ходе визита в США проведет встречу с госсекретарем Майком Помпео

20.05.2018 15:59 Премьер-министр Грузии Георгий Квиркиашвили 21-23 мая посетит США с рабочим визитом, в рамках которого встретится с госсекретарем Майком Помпео, сообщает пресс-служба администрации грузинского правительства.



Квирикашвили и Помпео вместе откроют пленарное заседание комиссии стратегического партнерства Грузия-США.



В ходе визита в США Квирикашвили также примет участие в ежегодной конференции стратегического партнерства Грузии и США, которая состоится в Вашингтоне. Ее организаторами выступают «Институт мира США» и The Heritage Foundation.



У грузинского премьера также запланированы двусторонние переговоры с представителями исполнительной власти, а также с руководителями разных комитетов Конгресса США.



Уже 23 мая глава правительства Грузии посетит прием, организованный посольством Грузии в США и посвященный 100-летнему юбилею провозглашения первой Демократической Республики Грузии. Мероприятие состоится в «Институте мира США».



В состав грузинской делегации помимо премьера войдут вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили, вице-премьер, глава МИД Михаил Джанелидзе, министр обороны Леван Изория и советник грузинского премьера по международным вопросам Тедо Джапаридзе.



В последний раз Квирикашвили посещал США с официальным визитом в мае 2017 года. Тогда госсекретарем США был Рекс Тиллерсон. Квирикашвили провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, а также вице-президентом Майком Пенсом.



Грузия и США установили дипломатические отношения 23 апреля 1992 года. В 2009 году страны подписали Хартию стратегического партнерства, которая предусматривает расширение партнерских связей и сотрудничества в сферах обороны и безопасности, экономики и энергетики, демократических реформ, дипломатии и культуры.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

