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Премьер-министр Грузии в ходе визита в США проведет встречу с госсекретарем Майком Помпео


20.05.2018   15:59
Премьер-министр Грузии Георгий Квиркиашвили 21-23 мая посетит США с рабочим визитом, в рамках которого встретится с госсекретарем Майком Помпео, сообщает пресс-служба администрации грузинского правительства.

Квирикашвили и Помпео вместе откроют пленарное заседание комиссии стратегического партнерства Грузия-США.

В ходе визита в США Квирикашвили также примет участие в ежегодной конференции стратегического партнерства Грузии и США, которая состоится в Вашингтоне. Ее организаторами выступают «Институт мира США» и The Heritage Foundation.

У грузинского премьера также запланированы двусторонние переговоры с представителями исполнительной власти, а также с руководителями разных комитетов Конгресса США.

Уже 23 мая глава правительства Грузии посетит прием, организованный посольством Грузии в США и посвященный 100-летнему юбилею провозглашения первой Демократической Республики Грузии. Мероприятие состоится в «Институте мира США».

В состав грузинской делегации помимо премьера войдут вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили, вице-премьер, глава МИД Михаил Джанелидзе, министр обороны Леван Изория и советник грузинского премьера по международным вопросам Тедо Джапаридзе.

В последний раз Квирикашвили посещал США с официальным визитом в мае 2017 года. Тогда госсекретарем США был Рекс Тиллерсон. Квирикашвили провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, а также вице-президентом Майком Пенсом.

Грузия и США установили дипломатические отношения 23 апреля 1992 года. В 2009 году страны подписали Хартию стратегического партнерства, которая предусматривает расширение партнерских связей и сотрудничества в сферах обороны и безопасности, экономики и энергетики, демократических реформ, дипломатии и культуры.






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