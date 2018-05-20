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Официальный Вашингтон положительно оценивает реагирование МВД на акции в Тбилиси - замглавы МИД
20.05.2018 20:33
На проведенной в Вашингтоне встрече рабочей группы комиссии Хартии грузино-американского стратегического партнерства Госдепартамент США положительно оценил реагирование силовых ведомств на события, развернувшиеся в последний период на проспекте Руставели в Тбилиси.
По информации Министерства внутренних дел Грузии, об этом заявили участвовавшие во встрече представители грузинской стороны.
По заявлению находящегося в США на рабочей встрече указанной комиссии заместителя министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, «официальный Вашингтон весьма позитивно оценивает реагирование грузинских правоохранителей и отмечает, что Министерство внутренних дел Грузии сделало все для того, чтобы люди, собравшиеся на акции на проспекте Руставели, могли свободно выразить собственную позицию».
Это комментарий Давида Залкалиани распространяет МВД Грузии.
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