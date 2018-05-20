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В Госдепе США прошла встреча в рамках Хартии Грузия-США
20.05.2018 20:54
В Государственном департаменте состоялось заседание рабочей группы по вопросам демократии комиссии Хартии стратегического партнерства между США и Грузией.
По сообщению МИД Грузии, стороны обменялись информацией о планах правительств двух стран по углублению партнерства. В ходе встречи была дана положительная оценка развитию демократических процессов в Грузии и меры, проводимые для поддержания стабильного прогресса.
Во встрече приняли участие представители различных государственных ведомств США и Грузии. С грузинской стороны во встрече приняли участие, в том числе, заместитель министра юстиции Александр Барамидзе и заместитель министра иностранных дел Давид Залкалиани.
Американскую сторону на встрече представляли заместитель администратора европейских и евразийских программ USAID Брок Биерман, заместитель помощника госсекретаря Бриджит Бринк и старший специалист бюро по правам человека и демократии Госдепа Майкл Козак и другие.
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