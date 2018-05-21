Премьер-министр Грузии отправился с рабочим визитом в США

21.05.2018 10:37 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили посетит с рабочим визитом США 21-23 мая.



По информации пресс-службы администрации правительства Грузии, глава правительства, вместе с государственным секретарем США Майком Помпео, откроет пленарное заседание комиссии по стратегическому партнерству Грузии и США.



Также, Георгий Квирикашвили примет участие в ежегодной конференции по стратегическому партнерству Грузии и США, которая пройдет в Вашингтоне, по организации «Института мира США» и «The Heritage Foundation».



В рамках визита запланированы двусторонние встречи как с представителями исполнительной власти, так и руководителями различных комитетов Конгресса.



23 мая премьер-министр будет присутствовать приеме, приуроченному к 100-летию Первой Грузинской Демократической Республики, организованном грузинским посольством. Мероприятие пройдет в «Институте мира США» в Вашингтоне.



В состав грузинской делегации входят: первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили, вице-премьер, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, министр обороны Леван Изория и советник премьер-министра по вопросам внешних отношений Тедо Джапаридзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

