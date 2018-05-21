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Посол Грузии оценивает визит премьер-министра в США как «продолжение тесного сотрудничества» между странами
21.05.2018 11:23
Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в США Давид Бакрадзе оценивает рабочий визит премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Вашингтон, как «продолжение тесного сотрудничества» между странами.
По его словам, важно, что визит премьер-министра в США состоялся через несколько недель после назначения госсекретаря. Майк Помпео представит Хартию стратегического партнерства с американской стороны, а грузинскую делегацию возглавляет премьер-министр.
По словам Бакрадзе, запланированы двусторонние встречи с представителями законодательных и исполнительных органов. В ходе визита будут обсуждаться вопросы обороны и безопасности, а также стороны обсудят экономические и торговые отношения между странами.
«Мы обсудим все направления двустороннего сотрудничества. Планируются встречи с представителями исполнительной и законодательной власти. В рамках визита мы обсудим все направления стратегического характера партнерства Грузии и США, это оборона и безопасность, экономические и торговые отношения. Мы безусловно, ожидаем саммита НАТО и речь обязательно зайдет о нашей интеграции в евроатлантическое пространство, а также мы обсудим ситуацию на оккупированных территориях Грузии и поддержку США деоккупации и политику непризнания», — заявил посол Грузии в США Давид Бакрадзе.
Рабочий визит Гиоргия Квирикашвили начнется сегодня.
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