Спикер парламента о заявлении посольства США по судебной реформе в Грузии

21.05.2018 11:35 По словам председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, в соответствии с принципами, отображенными в заявлении посольства Соединенных Штатов Америки в связи с судебной реформой, готовятся документы, на основании которых в Грузии должна пройти четвертая волна судебной реформы.



Об этом Кобахидзе заявил, комментируя заявление посольства США.



«В этом заявлении отображены те принципы, по которым мы работаем в этой рабочей группе и именно в соответствии с этими принципами готовятся документы, на основании которых в нашей стране должна пройти четвертая волна судебной реформы.



Сегодня у нас была дискуссия, в том числе и с участием представителей посольства, и еще раз повторю, что у нас есть общие принципы и стремления и с этим стремлением идет работа в рабочей группе», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Согласно заявлению посольства Соединенных Штатов Америки в Грузии, в течение последних лет Грузия осуществила важные шаги для защиты независимости судебной системы.



Вместе с тем, в заявлении отмечается, что «для повышения доверия общества в отношении суда власти должны принять прозрачную правовую рамку».















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