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Правительство Грузии сделало все, чтобы дело августовский войны в ЕСПЧ было успешным для страны


21.05.2018   11:42
По словам председателя парламента Ираклия Кобахидзе, правительство Грузии сделало все для того, чтобы дело Августовский войны в Страсбургском суде было успешным для Грузии.

Как отметил Кобахидзе, комментируя тему, остальное зависит от Страсбургского суда.

«Мы следим за процессом. У нас была и чрезвычайная встреча с представителями исполнительной власти, министром юстиции и мы рассмотрели вопросы этого иска.

Думаю, правительство сделало все для того, чтобы дело Августовский войны в Страсбургском суде было успешным для страны и остальное, конечно, зависит от Страсбургского суда. Естественно, мы ждем решения суда», — заявил Ираклий Кобахидзе.

23 мая в Большой палате Европейского Суда по правам человека в Страсбурге пройдут слушания по иску Грузии против России. Грузия внесла соответствующую заявку 11 августа 2008 года. Дело касается действий, совершенных под эффективным контролем РФ, с участием российских военных, их сторонников или вооруженными формированиями сепаратистов во время войны в августе 2008 года и в период последующей оккупации.

В частности, речь идет о фактах нарушений права на жизнь, о пытках и нечеловеческом или унижающем человеческое достоинство отношении, нарушениях прав на собственность, образование и свободу перемещения.

Слушания в Большой палате Страсбургского суда начнутся в 11:00 по тбилисскому времени.






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