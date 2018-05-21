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В течение 4 месяцев реадмиссии из стран Евросоюза / Шенгена подверглись 1 260 граждан Грузии


21.05.2018   12:27
В течение 4 месяцев реадмиссии из стран Евросоюза / Шенгена подверглись 1 260 граждан Грузии.

В соответствии с публичной информацией, запрошенной «ИнтерпрессНьюс» в МВД, с 1 января 2018 года по 30 апреля 2018 года включительно получено 1290 заявок на реадмиссию, отсюда удовлетворены были 1260, отказано - 30 (2,3%).

Примечательно, что наибольшее число было реадмиссировано в Грузию из Германии – 854. Затем следуют Франция (105), Голландия (102), Австрия (88), Швеция (29), Греция (21).

Примечательно, что все связанные с реадмиссией и транзитом транспортные расходы до границы государства конечного назначения покрывает государство, предъявляющее требование. Соответственно, расходы за реадмиссию граждан в Грузию были покрыты странами-членами ЕС.






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