Почему патриархия скрыла письмо Варфоломея I, полученное в 2008 году

21.05.2018 13:36 Во время российско-грузинской войны Вселенский патриарх прислал письмо поддержки, которое утаили. В период августовской войны 2008 года Варфоломей I прислал специальное письмо в патриархию Грузии, где он обращался, и ободрял общество, но патриархия Грузии не опубликовала письмо.



Письмо из Вселенской Православной патриархии, составленное на греческом языке, в патриархии Грузии получили 10 лет назад, 12 августа 2008 года. Достаточно пространный текст поддержки подписывает архиепископ Константинополя-Нового Рима и Вселенский патриарх, Его Преосвященство Варфоломей I, но патриархия Грузии решила засекретить его. Тогда, когда война еще не закончилась, внимание мировых СМИ было обращено к Грузии, грузинские медиа каждую минуту публиковали послания мировых лидеров, в том числе послания поддержки Папы Римского.



Секретариат патриархии Грузии не передал письмо Варфоломея I ни одному официальному ведомству, правительству канцелярии, или СМИ, не обнародовал также в собственных изданиях. Патриархия Грузии положила на полку письмо поддержки одной из влиятельнейших мировых православных фигур.



Специалист церковного права, доктор церковного права, Владимир Нарсия между строк письма Варфоломея I читает послания, которые, по его мнению, не понравились российским агентам в патриархии, и поэтому скрыли письмо.



Между тем Тамар Месхи уверена, что игнорирование письма Варфоломея I является продолжением исторического противостояния, существующего между Российской и Вселенской патриархиями, а во время российско-грузинской войны патриархия Грузии не обидела Россию, и спрятала письмо Вселенского патриарха.

















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