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Президент Грузии наградил Арчила Татунашвили Орденом Чести посмертно


21.05.2018   13:50
Президент Грузии наградил Арчила Татунашвили Орденом Чести посмертно за особую гражданскую ответственность и личное мужество.

По информации пресс-службы администрации президента, государственную награду Георгий Маргвелашвили сегодня передал членам семьи Арчила Татунашвили на встрече во дворце.

Георгий Маргвелашвили выслушал от членов семьи Арчила Татунашвили детальную информацию о ходе расследования и экспертизы. На встрече речь шла и о заявке против России в Европейском суде по правам человека.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что в связи с убийством Арчила Татунашвили Грузия должна внести межгосударственную заявку против Россиив Европейский суд по правам человека.






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