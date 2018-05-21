Президент Грузии наградил Арчила Татунашвили Орденом Чести посмертно

21.05.2018 13:50 Президент Грузии наградил Арчила Татунашвили Орденом Чести посмертно за особую гражданскую ответственность и личное мужество.



По информации пресс-службы администрации президента, государственную награду Георгий Маргвелашвили сегодня передал членам семьи Арчила Татунашвили на встрече во дворце.



Георгий Маргвелашвили выслушал от членов семьи Арчила Татунашвили детальную информацию о ходе расследования и экспертизы. На встрече речь шла и о заявке против России в Европейском суде по правам человека.



Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что в связи с убийством Арчила Татунашвили Грузия должна внести межгосударственную заявку против Россиив Европейский суд по правам человека.















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