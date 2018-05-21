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26 мая здание мэрии Сеула подсветят в цвета флага Грузии
21.05.2018 15:45
26 мая здание мэрии Сеула подсветят в цвета флага Грузии, — об этом в интервью KoreaTimes заявил посол Грузии в Южной Корее. Отар Бердзенишвили говорил о сближении отношений Южной Кореи и Грузии.
«У Южной Кореи и Грузии общая и тема оккупации. Южная Корея была оккупирована Японией», — говорит посол Грузии.
В разговоре с изданием, грузинский дипломат заявляет, что планирует укреплять культурную, туристическую, торговую и образовательную связь между двумя странами.
По его словам, планируется фестиваль вина, неделя грузинского кино и гастроли фольклорных ансамблей.
По данным посла, первый прямой рейс между Сеулом и Тбилиси уже выполнен. Еще два чартерных полета совершат 24 и 31 мая.
По его информации, изначально были запланированы лишь два полета, однако по причине большого спроса, был добавлен рейс 31 мая.
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