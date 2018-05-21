26 мая в Грузию прибудут президенты шести стран и председателя Еврокомиссии

21.05.2018 15:53 В связи со 100-летним юбилеем Первой Демократической республики, для принятия участия в торжественных мероприятиях 26 мая в Тбилиси приедут президенты шести стран, председатель Еврокомиссии Жан — Клод Юнкер и до 20-ти делегаций высокого ранга. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.



Президентов Литвы, Латвии, Финляндии, Польши, Словакии, Армении, а также председателя Еврокомиссии лично примет президент Грузии Георгий Маргвелашвили.



Гости высокого ранга будут участвовать в торжественных мероприятиях вместе президентом Грузии.



«Президенты Литвы, Латвии, Финляндии, Польши, Словакии, Армении и председатель Еврокомиссии посетят церемонию принятия военной присяги на площади Свободы. В парламенте же, в работе круглого стола примут участие — «Сотрудничество для благополучия — стратегия будущего столетия».



В День независимости Грузии в Тбилиси пройдет «Международный экономический форум Крыницы» в работе которого примут участие президенты Грузии, Польши и Словакии, которые обратятся к гостям с речью.



26 мая, особенно торжественно отметят время 17:10, ведь именно в этот час, в 1918 году, Ноэ Жордания объявил независимость Грузии. Президент Грузии вместе с гостями посетит в Национальном дворце учащейся молодежи театрализованную инсценировку событий столетней давности.



Вечером же 26 мая, гости высокого ранга посетят концерт в Государственном театре оперы и балета с участием Нино Ананиашвили, «Сухишвили» и «Басиани», — отмечается в информации распространенной администрацией президента.















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