В Великобритании начали новые расследования против Russia Today

21.05.2018 15:55 Британский медиарегулятор Ofcom открыл три новых расследования против телеканала RT, сообщает РИА Новости со ссылкой на бюллетень организации.



Расследования в отношении предполагаемых нарушений открыты против новостных программ телеканала от 26 апреля и 4 мая 2018 года и в отношении программы Crosstalk 20 апреля.



Ранее Ofcom сообщал, что ведет семь расследований. Сегодня их количество выросло до 10.



Регулятор отмечает, что сам факт начала расследования не означает, что вещатель совершил какое-либо нарушение, и не все расследования устанавливают факт такого нарушения.















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