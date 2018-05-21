Каха Каладзе встретился с представителями итальянских компаний

21.05.2018 16:12 Находящийся в Италии с рабочим визитом мэр Тбилиси Каха Каладзе встретился с представителями итальянских компаний.



По информации тбилисской мэрии, во время рабочей встречи стороны обсудили перспективы замены наружного освещения Тбилиси энергоэффективными фонарями.



Как заявил Каладзе, мэрия Тбилиси активно работает, чтобы в столице произошла замена существующей системы наружного освещения на более современную, энергоэффективную.



По словам мэра, кроме электроэнергии и экономии на неё расходов, это является выполнением Грузией международных обязательств и предпосылкой соглашения между мэрами.















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