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Каха Каладзе встретился с представителями итальянских компаний


21.05.2018   16:12
Находящийся в Италии с рабочим визитом мэр Тбилиси Каха Каладзе встретился с представителями итальянских компаний.

По информации тбилисской мэрии, во время рабочей встречи стороны обсудили перспективы замены наружного освещения Тбилиси энергоэффективными фонарями.

Как заявил Каладзе, мэрия Тбилиси активно работает, чтобы в столице произошла замена существующей системы наружного освещения на более современную, энергоэффективную.

По словам мэра, кроме электроэнергии и экономии на неё расходов, это является выполнением Грузией международных обязательств и предпосылкой соглашения между мэрами.






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