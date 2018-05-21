|
Каха Каладзе встретился с представителями итальянских компаний
21.05.2018 16:12
Находящийся в Италии с рабочим визитом мэр Тбилиси Каха Каладзе встретился с представителями итальянских компаний.
По информации тбилисской мэрии, во время рабочей встречи стороны обсудили перспективы замены наружного освещения Тбилиси энергоэффективными фонарями.
Как заявил Каладзе, мэрия Тбилиси активно работает, чтобы в столице произошла замена существующей системы наружного освещения на более современную, энергоэффективную.
По словам мэра, кроме электроэнергии и экономии на неё расходов, это является выполнением Грузией международных обязательств и предпосылкой соглашения между мэрами.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна