Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Майк Помпео: США твердо поддерживают Грузию, поддержка непоколебима и так и будет продолжаться


21.05.2018   19:18
Наше искреннее послание сегодня таково – США твердо поддерживают Грузию, эта поддержка непоколебима и так и будет продолжаться, — об этом государственный секретарь США Майк Помпео заявил после встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

Государственный секретарь США поздравил Георгия Квирикашвили со 100-летием Первой Грузинской Республики.

«Как заявил в июле прошлого года вице-президент Майк Пенс в Тбилиси, мы – вместе с вами, мы – рядом с вами, гордимся этой дружбой и стратегическим партнерством с вашим народом. Я рад, что сегодня мы проводим седьмую сессию Комиссии стратегического партнерства Америки-Грузии. Этот год также важен еще по одной причине, в 2018 года исполняется 10 лет с вторжения России в Грузию. Соединенные Штаты Америки однозначно осуждают оккупацию территорий Грузии Россией. Российское насильственное вторжение в Грузию является явным нарушением международного мира и безопасности и противоречит уставам ООН и Хельсинки. Оккупированные Россией территории Грузии – Абхазия и т.н. Южная Осетия являются неотъемлемой частью Грузии», — заявил Помпео.

По словам государственного секретаря США, Соединенные Штаты Америки поддерживают территориальную целостность Грузии в международно признанных границах.

«Мы призываем Россию выполнить обязательства, взятые на себя соглашением о прекращении огня от 2008 года и вывести вооруженные силы на позиции, существующие до конфликта. А также, отозвать признание регионов Грузии – Абхазии и т.н. Южной Осетии независимыми территориями», — заявил Помпео.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с государственным секретарем США Майком Помпео.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
США заинтересовались закупками российского газа Германией
Morgan Stanley спрогнозировал рецессию в России из-за новых санкций США
Кутаисский международный аэропорт принял первый авиарейс из Парижа
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Госаудит обвинил Минздрав Абхазии в неправомерном распоряжении госимуществом
В Сухуми бастуют водители маршруток
Пенсионерка лишилась 154 000 рублей, заказав билеты в пансионат Абхазии
Квирикашвили: Политика властей в отношении Абхазии и Цхинвальского региона пользуется большой международной поддержкой
Гражданина России приговорили к пожизненному заключению в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер Армении планирует устранить ряд министерств и сформировать новые
Президент Сербии посетит Азербайджан
У посольства Грузии в Копенгагене новый офис (Видео)
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна