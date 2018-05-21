Майк Помпео: США твердо поддерживают Грузию, поддержка непоколебима и так и будет продолжаться

21.05.2018 19:18 Наше искреннее послание сегодня таково – США твердо поддерживают Грузию, эта поддержка непоколебима и так и будет продолжаться, — об этом государственный секретарь США Майк Помпео заявил после встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.



Государственный секретарь США поздравил Георгия Квирикашвили со 100-летием Первой Грузинской Республики.



«Как заявил в июле прошлого года вице-президент Майк Пенс в Тбилиси, мы – вместе с вами, мы – рядом с вами, гордимся этой дружбой и стратегическим партнерством с вашим народом. Я рад, что сегодня мы проводим седьмую сессию Комиссии стратегического партнерства Америки-Грузии. Этот год также важен еще по одной причине, в 2018 года исполняется 10 лет с вторжения России в Грузию. Соединенные Штаты Америки однозначно осуждают оккупацию территорий Грузии Россией. Российское насильственное вторжение в Грузию является явным нарушением международного мира и безопасности и противоречит уставам ООН и Хельсинки. Оккупированные Россией территории Грузии – Абхазия и т.н. Южная Осетия являются неотъемлемой частью Грузии», — заявил Помпео.



По словам государственного секретаря США, Соединенные Штаты Америки поддерживают территориальную целостность Грузии в международно признанных границах.



«Мы призываем Россию выполнить обязательства, взятые на себя соглашением о прекращении огня от 2008 года и вывести вооруженные силы на позиции, существующие до конфликта. А также, отозвать признание регионов Грузии – Абхазии и т.н. Южной Осетии независимыми территориями», — заявил Помпео.



Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с государственным секретарем США Майком Помпео.

















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