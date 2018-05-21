Квирикашвили: Мы гордимся, что находимся в списке стран реформаторов-лидеров мира

21.05.2018 19:22 Мы прошли большой путь, чтобы стать достойным партнером и сильным союзником Соединенных Штатов Америки, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил после встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Государственном департаменте США.



Георгий Квирикашвили поблагодарил Майка Помпея и поздравил его с назначением на должность.



«Позвольте мне поздравить вас с назначением на эту должность, что очень важно не только для Соединенных Штатов, но и для всего мира. Я убежден, что ваша целенаправленность и энтузиазм еще больше укрепят твердое лидерство США в мире и еще больше углубят тесное партнерство США и Грузии.



Через несколько дней мы отметим 100-летие со дня основания Первой Грузинской Демократической Республики. Мы прошли большой путь, чтобы стать достойным партнером и сильным союзником Соединенных Штатов Америки. Под руководством президента Трампа партнерство между нашими государствами значительно укрепилось.



В будущем мы видим большой потенциал еще большего укрепления наших отношений с учетом стратегических интересов обеих стран, а сегодняшняя сессия дает отличную возможность не только обсудить достигнутый прогресс, но и наметить приоритеты углубления наших связей», — заявил Георгий Квирикашвили.



Как отметил премьер-министр, благодаря непрерывной поддержке США в Грузии осуществилась консолидация демократии, укрепились государственные институты и создалось больше возможностей для экономического развития не только Грузии, но и всего региона.



«Мы гордимся, что находимся в списке стран – реформаторов-лидеров мира, США могут гордиться вкладом в этот успех. Грузия высоко ценит непоколебимую и безоговорочную поддержку территориальной целостности и суверенитета со стороны США. Поддержка США в решении конфликта с Российской Федерацией мирным путем в процессе деоккупации территорий Грузии — Абхазии и Цхинвальского региона является очень важной для Грузии и стабильности в регионе. У наших государств есть общие цели по сохранению мира и стабильности во всем мире. Мы вместе, бок о бок продолжаем борьбу против терроризма в Афганистане, где обе страны понесли значительные потери. Наше двустороннее и многостороннее сотрудничество в сфере обороны оказывает большую помощь в модернизации вооруженных сил Грузии и укреплении обороноспособности», — заявил Георгий Квирикашвили.



По его словам, несколько дней назад в Грузии находился Главком европейского командования США Кертис Скапаротти, который открыл программу оборонной готовности Грузии. Это – историческая программа и инициатива тренинга, что является началом новой эпохи в партнерстве между Грузией и США, которая вносит вклад в укрепление безопасности в Черноморском регионе, и соответственно, в дело стабильности безопасности в Европе в целом.



«На этом этапе мы готовы достичь еще более впечатляющего прогресса в нашем двустороннем и многостороннем сотрудничестве в сфере безопасности. Мы достигли значительного прогресса с точки зрения укрепления взаимодействия с НАТО. Наша статистика уже превышает стандарт НАТО на выделение средстве из ВВП на бюджет обороны — 2 процента, включая 20 процентов, выделенных на военную технику. Мы рады, что у нас есть возможность купить американское военное оборонное оснащение. США играют важную роль в процессе нашей евроатлантической интеграции. В этом году, наряду с приближением саммита НАТО в Брюсселе, мы ожидаем, что будет отображен наш самый значительный прогресс на пути к вступлению в НАТО. Вступление Грузии в НАТО еще больше укрепит евроатлантическую безопасность. И я хочу поблагодарить вас, секретарь Помпео, за ваши слова в поддержку вступления Грузии в НАТО. Экономическая трансформация и образование — еще одна область, в которой мы имеем значительную поддержку США», — заявил Георгий Квирикашвили.



По словам Георгия Квирикашвили, с помощью США Грузия стала одной из самых благоприятных стран в мире для инвестирования и ведения бизнеса.

















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