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Госсекретарь США призвал Россию вывести войска с оккупированных территорий Грузии
21.05.2018 19:26
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "вывести свои войска" из сепаратистских регионов Грузии.
"США однозначно осуждают российскую оккупацию грузинской земли. Российское силовое вторжение в Грузию – нарушение международного мира и безопасности. Оккупированные Россией грузинские территории Абхазия и т.н. Южная Осетия – неотъемлемые части Грузии. США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии с ее международно признанными границами", – сказал Помпео 21 мая во время разговора с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.
Госсекретарь США также призывал Россию "выполнять свои обязанности согласно договоренностям о прекращении огня от 2008 года, отвести войска на довоенные позиции, отменить признание независимости Абхазии и т.н. Южной Осетии и дать свободный доступ для гуманитарной помощи".
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