Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Госсекретарь США призвал Россию вывести войска с оккупированных территорий Грузии


21.05.2018   19:26
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "вывести свои войска" из сепаратистских регионов Грузии.

"США однозначно осуждают российскую оккупацию грузинской земли. Российское силовое вторжение в Грузию – нарушение международного мира и безопасности. Оккупированные Россией грузинские территории Абхазия и т.н. Южная Осетия – неотъемлемые части Грузии. США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии с ее международно признанными границами", – сказал Помпео 21 мая во время разговора с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

Госсекретарь США также призывал Россию "выполнять свои обязанности согласно договоренностям о прекращении огня от 2008 года, отвести войска на довоенные позиции, отменить признание независимости Абхазии и т.н. Южной Осетии и дать свободный доступ для гуманитарной помощи".






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
США заинтересовались закупками российского газа Германией
Morgan Stanley спрогнозировал рецессию в России из-за новых санкций США
Кутаисский международный аэропорт принял первый авиарейс из Парижа
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Госаудит обвинил Минздрав Абхазии в неправомерном распоряжении госимуществом
В Сухуми бастуют водители маршруток
Пенсионерка лишилась 154 000 рублей, заказав билеты в пансионат Абхазии
Квирикашвили: Политика властей в отношении Абхазии и Цхинвальского региона пользуется большой международной поддержкой
Гражданина России приговорили к пожизненному заключению в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер Армении планирует устранить ряд министерств и сформировать новые
Президент Сербии посетит Азербайджан
У посольства Грузии в Копенгагене новый офис (Видео)
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна