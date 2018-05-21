В Греции задержаны 17 граждан Грузии за совершение почти ста преступлений

21.05.2018 20:06 В Афинах задержаны 17 граждан Грузии, которые являются членами преступной группировки и обвиняются в совершении до 100 преступлений на территории Греции. Операция стала результатом совместной работы министерств внутренних дел Грузии и Греции, говорится в сегодняшнем, 21 мая, сообщении на сайте МВД Грузии.



«По информации следствия, обвиняемые на территории Греции совершили примерно до 100 преступлений. Они обвиняются в грабежах, разбое, многократном обворовывании квартир, а также в хранении и реализации ворованных вещей и незаконном хранении и приобретении огнестрельного оружия», - сказано в сообщении.



По существующей информации, у обвиняемых была активная связь с вором в законе Нодаром Шукакидзе по прозвищу Нодар Глданский, задержанным во время проводившейся одновременно спецоперации в Греции и Франции в апреле текущего года. Во время обыска квартир задержанных изъяты огнестрельное оружие и украденные вещи. Обвиняемым гражданам Грузии грозит до 20 лет лишения свободы.



В апреле во Франции и в Греции представители органов правопорядка этих европейских стран при посредничестве грузинских коллег в рамках спецоперации Caucase Normandie задержали четверых «воров в законе» и 34 членов криминальной группировки, большинство из которых являются гражданами Грузии.



В ходе спецоперации во Франции задержали и 44-летнего популярного грузинского рэпера Каху Абуашвили по прозвищу Кабу, а греческие правоохранители в Салониках арестовали известного грузинского «вора в законе» Лашу Шушанашвили по прозвищу Лаша Руставский.















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