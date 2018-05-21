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Испания не утвердила новое каталонское правительство
21.05.2018 20:24
В Мадриде признали полномочия Хоакима Торры, но не утвердили новый состав правительства. Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что Торра, вопреки предостережениям, назначил на должности министров двух политиков, которые пребывают за решеткой и еще двух политиков-беглецов. В Мадриде считают такие действия осознанной провокацией.
В свою очередь премьер-министр Испании Мариано Рахой выразил надежду, что в Каталонии сформируют правительство, которое начнет с Мадридом диалог и будет придерживаться закона «ради возобновления институциальной, экономической и социальной стабильности».
Напомним, что 14 мая каталонский парламент выбрал главой автономии Хоакима Торру.
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