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Эксперт: Армения заинтересована в подписании соглашения между Россией и Грузией


21.05.2018   20:26
Возможность подписания соглашения между Россией и Грузией «об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами» довольно высока, поскольку переговоры по данному вопросу длятся уже достаточно длительное время. Об этом в беседе с корреспондентом Новости Армении – NEWS.am заявил эксперт по Грузии Алик Эроянц.

При этом он отметил, что согласно основополагающему соглашению между Россией и Грузией от 2011 года, ситуацию будут «мониторить» швейцарские наблюдатели, при этом как на территории России, так и Грузии.

«В прошлом году были достигнуты окончательные договоренности и, казалось, что данное соглашение будет подписано, однако этого не произошло. По заявлению грузинской стороны, виной тому стала российская сторона, которая всячески этому препятствовала» - пояснил Эроянц.

Вместе с тем он подчеркнул, что Грузия заключила контракт со швейцарской компанией, которая будет заниматься «мониторингом», значительно раньше российской стороны.

Эксперт отметил, что проблемы на этом не заканчиваются и вопросов довольно много. Так, по словам Эроянца, не ясно как себя поведут власти т.н. Южной Осетии и Абхазии, и не станут ли они усложнять реализацию данного соглашения.

Он отметил, что подписание данного соглашения исходит не только из интересов Тбилиси и Москвы, но и Еревана, поскольку может серьезно повлиять на ценообразование в республике и решить вопрос с приграничным таможенным пунктом в Ларсе, открыв для Армении «большие возможности».

Эроянц не исключил, что по тем или иным политическим причинам подписание данного соглашения может быть вновь отложено на неопределенный срок. По этой причине, армянская сторона также должна принять активное участие в этом процессе, чтобы ускорить и закрепить возможность его подписания.

«Это, в конечном итоге, исходит и из наших интересов. Однако пока нужно занять выжидательную позицию», - заключил эксперт.

Напомним, что в ходе предстоящих 24 мая переговоров в Праге с замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным Грузия и Россия сформируют специальную рабочую группу по исполнению соглашения «О механизме таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами». Это соглашение предусматривает создание так называемых «торговых коридоров» из России в Грузию и Армению через Абхазию и «Южную Осетию».






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