Иванишвили думает, что может все сфальсифицировать - Михеил Саакашвили

21.05.2018 20:43 Экс-президент Грузии обвиняет Национальную службу статистики в фальсификации данных. По словам Михеила Саакашвили, ведомство нарочно исказило, и так обнародовало показатели переписи и миграции населения.



По заявлению Саакашвили, Грузстат выполняет политический заказ "Грузинской мечты", манипулирует цифрами, и скрывает реальную информацию о переписи населения.



"Налицо весьма грубая попытка фальсификации истории Грузии. Статистика является важной частью истории, и это, разумеется, сделано по приказу Иванишвили…. Иванишвили думает, что сможет все сфальсифицировать, и почему это является тревожным? Человек, который фальсифицирует статистику, причем так, что все знают, что он фальсифицирует, ведь везде в международных организациях, и в компьютерах это хранится, обязательно сфальсифицирует выборы, и заранее говорит нам, что да, я всегда все сфальсифицирую. А мы говорим ему, уже ничего не сможете сфальсифицировать, мы не дадим вам эту возможность. В текущем году я убежден, власть Иванишвили в Грузии закончится"- заявил Михеил Саакашвили.



По его же словам, после революции роз в 2004-2005 годы был заметен значительный рост количества населения. После этого в 2007 году была зафиксирована негативная динамика, но позже, в 2009-10-11 годы количество населения вновь значительно возросло.



По словам Саакашвили, после прихода к власти "Грузинской мечты" было зафиксировано на 700 000 меньше количества населения, и правящая партия старалась скрыть это, в чем ей и помогал Грузстат.



Замену Грузстатом старых данных на новые данные, бывший президент Грузии сравнивает с советскими методами. По словам лидера ЕНД, этого не делал даже коммунистический режим.



"После смерти Сталина в Советском Союзе издали, и издавали энциклопедию, потом людям рассылали страницы, дескать, вырвите эту страницу, например, что Берия расстреляли, и вместо Берия прикрепите Бери-Бери. Это классическая советская школа машины лжи, ничего нового этот действительно двоечник не придумал. Только он считает, что грузины никак не изменились, и остались такими же рабами, как во время Советского Союза, и все проглотят, все примут, но не примут, и не проглотят. У нашего народа есть достоинство и память. У всех образованных народов есть память, а этот человек хочет изменить чип памяти в типично российской манере. Сейчас будет видно, мы действительно обрусели, или сохранили достоинство, и уровень образования и честности, и я уверен, мы сохранили эго"- заявил Михеил Саакашвили.

















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