Майк Помпео: США ждут тот день, когда поприветствуют Грузию в НАТО

21.05.2018 20:58 Грузия является крупнейшим контрибьютором в Афганистане среди стран, не входящих в НАТО. 32 военнослужащих Грузии стали жертвами обеспечения мира и безопасности. США ценят самоотверженность Грузии и мы благодарны за вашу поддержку в этой важной совместной миссии, — об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил после встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.



По его словам, Соединенные Штаты и Грузия продолжают углублять сотрудничество с точки зрения безопасности, в том числе сотрудничество по пресечению глобального терроризма, по предотвращению потоков иностранных боевиков через территорию Грузии, и с точки зрения борьбы с контрабандой опасных ядерных отходов из Советского Союза.



«На парламентских выборах в 2016 году, грузинский народ еще раз подтвердил свою верность Евроатлантическому курсу, что предусматривает также членство Грузии в НАТО. Наше решение остается в силе – президент Трамп поддерживает Бухарестское решение от 2008 года и Соединенные Штаты ждут тот день, когда поприветствуют Грузию в НАТО.



Мы знаем, что открытое общество и сильная экономика являются основой безопасности Грузии. Верховенство закона, наряду с независимым судом, уважение к плюрализму необходимы для развития демократии и экономики. Для укрепления демократии США призывают Грузию создать такую среду, в которой все голоса будут слышны более четко в политике, в СМИ. Несмотря на оккупацию Россией 20% территории Грузии, Грузия продолжила реформы, успех которых связан с ответственностью — оправдать ожидание народа. Наши страны — близкие партнеры и друзья. Соединенные Штаты уже четверть века стоят рядом с Грузией и во время правления президента Трампа будут стоять рядом с вами, как с партнером, другом и в один день — союзником НАТО», — заявил Майк Помпео.



Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с государственным секретарем США Майком Помпео.















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