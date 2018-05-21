С нетерпением жду встречи с вами в Грузии - Квирикашвили Майку Помпео

21.05.2018 22:05 С нетерпением жду встречи с вами в Грузии, - так обратился премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили к госсекретарю США Майку Помпео после сегодняшней встречи в госдепе. По заявлению Квирикашвили, потенциал будущего сотрудничества между странами огромен.



«Господин секретарь, потенциал сотрудничества для обеих стран огромен. Я с надеждой смотрю на все направления сотрудничества с вами, которые входят в интересы американского и грузинского народов.

С нетерпением жду встречи с вами в Грузии», - обратился Квирикашвили к Майку Помпео.



Премьер-министр Грузии поздравил госсекретаря США с назначением на данную должность. Квирикашвили уверен, что целеустремленность и энтузиазм Помпео еще более углубят тесное партнерство США и Грузии.



«Благодарю, господин секретарь, за очень теплые слова. Хочу поблагодарить за Ваше решение в связи с проведением пленарного заседания комиссии стратегического партнерства наших стран, принятое сразу по назначению на эту должность. Позвольте поздравить с назначением на эту должность, что очень важно не только для Соединенных Штатов, но и всего мира. Я уверен, что ваша целеустремленность и энтузиазм еще более укрепят твердое лидерство США в мире и еще более углубят тесное партнерство США и Грузии», - заявил Квирикашвили.















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