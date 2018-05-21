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Уэсс Митчелл: Отношения между Грузией и США перешли на качественно новый этап


21.05.2018   22:37
Отношения между Грузией и США перешли на качественно новый этап и стали еще более многосторонними, — об этом было отмечено на встрече премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсса Митчелла, которая прошла в Госдепартаменте США.

Стороны обсудили многие аспекты отношений между Грузией и США, в том числе торгово-экономическое направление. Внимание было уделено большей активизации сотрудничества в культурной и образовательной сферах.

Помощник госсекретаря США еще раз подчеркнул достигнутый Грузией прогресс и личный вклад премьер-министра Георгия Кавирикашвили в успешное осуществление тех важных реформ, которыми, по оценке Уэсса Митчелла, Грузия является примером в регионе.

Американская сторона также отметила особую роль Грузии в направлении развития регионального сотрудничества.

По его словам, Грузия является значительными воротами для развития торгово-экономического сотрудничества со странами Средней Азии и их вовлечения в глобальные торгово-экономические проекты. На встрече внимание было уделено перспективе Грузии на будущем саммите НАТО в Брюсселе.

По словам Уэсса Митчелла, США поддерживают стремление Грузии к НАТО и вместе со союзниками еще раз подтвердят на саммите успех страны на этом пути.

Стороны также говорили о событиях в регионе и положении на оккупированных территориях Грузии. Георгий Квирикашвили поблагодарил Уэсса Митчелла за поддержку и отметил, что наша страна остается надежным стратегическим партнером США.

Комментарий Уэсса Митчелла распространяет администрация правительства Грузии.






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