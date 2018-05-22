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Госдеп США опубликованлтекст итогового заявления Майка Помпео после встречи с Георгием Квирикашвили


22.05.2018   11:19
Поддержка Грузии со стороны Соединенных Штатов Америки вновь твердая и так продолжится и в будущем, — таким было итоговое заявление Майка Помпео после встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, которое недавно было размещено на официальной странице Государственного департамента США.

«Как заявил в июле прошлого года вице-президент Майк Пенс в ходе визита в Тбилиси, мы стоим рядом с вами. Мы гордимся стратегическим партнерством с вами», — заявил государственный секретарь США.

Майк Помпео говорил и о российской агрессии. По заявлению государственного секретаря, несмотря на то, что Россия оккупировала 20% территории Грузии, страна продолжает процесс реформ. По его словам, Соединенные Штаты Америки осуждают российскую агрессию и поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии.

Государственный секретарь США заявил, что сильная экономика и открытое общество являются главной основой безопасности Грузии. У верховенство закона, независимости судебной системы и подотчетного правительства — особое значение для экономического и демократического успеха. А для дальнейшего развития страны Соединенные Штаты Америки будут стоять рядом с Грузией.

Государственный секретарь США говорил и о сотрудничестве Грузии и Североатлантического альянса. Майк Помпео отметил, что Грузия является одним из самых активных партнеров НАТО. Госсекретарь также отметил, то Соединенные Штаты Америки и Грузия вновь продолжают тесное сотрудничество по вопросам безопасности.






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