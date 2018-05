Известные иностранные издания опубликовали статьи в связи с празднованием 100-летнего юбилея основания Первой Демократической республики Грузии

22.05.2018 12:00 Известные издания Эстонии, Китая и Канады опубликовали статьи о Грузии, посвященные 100-летию основания Первой республики Грузии, — сообщает МИД Грузии.



По информации ведомства, в публикациях говорится об истории независимости Грузии, современностие и прогрессе достигнутом Грузией.



«В Эстонском дипломатическом издании „Suursaadik“ было опубликовано развернутое интервью посла Грузии Теи Ахвледиани, где посол Грузии говорит о 100-летнем пути независимости Грузии и европейском выборе грузинского народа.



Тея Ахвледиани обращает внимание на текущее, динамическое развитии и прогресс Грузии.



Посол также рассказала о дружеских отношениях между Грузией и Эстонией и подчеркнула важность поддержки Эстонии суверенитета и территориальной целостности Грузии», — говорится в информации МИД.



Кроме того, китайский журнал «China Daily» также опубликовал интервью с послом Грузии Давидом Апциаури под заголовком «Грузия в рамках «Одного пути» старается внедрить статус хаба.



В интервью посол выразил надежду, что Грузия в ближайшем будущем станет логистическим хабом, соединяющим Европу и Азию. Он также рассказал о стратегическом местоположении и торговых ресурсах страны.



Давид Апциаури подчеркнул динамику отношений между Грузией и Китаем.



«Канадский журнал« Ottawa Life Magazine »также опубликовал статью« Дипломат высокого уровня принес опыт и видение — его влияние ощущается в Оттаве», которое было посвящено послу Грузии в Канаде Константину Кавтарадзе.



В статье автор описывает историческое прошлое Грузии, говорит о ситуации на оккупированных территориях, евроатлантических устремлениях и перспективах Грузии и об отношениях между Канадой и Грузией.



В связи с празднованием 100-летнего юбилея Первой Демократической республики Грузии в газете Саудовской Аравии «Albilad» опубликована статья посла Грузии в Саудовской Аравии Георгия Джанджгава под заголовком — “Georgia celebrates the 100th anniversary of Georgia’s First Democratic Republic”.



В статье посол отмечает, что Первая Демократическая республика Грузии основана на демократических ценностях и принципах верховенства закона. Георгий Джанджгава подчеркивает тесную связь между Грузией и Саудовской Аравией в таких областях, как торговля, туризм и военное сотрудничество.



Посол отмечает, что решение МИД Саудовской Аравии об открытии посольства Саудовской Аравии в Грузии является четким подтверждением плодотворного сотрудничества между Грузией и Саудовской Аравией», — говорится в сообщении министерства иностранных дел.



В рамках празднования 100-летия Первой Демократической республики Грузии планируется опубликовать более 100 газетных статей о Грузии в разных мировых изданиях, чтобы повысить имидж и узнаваемость Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ