Джеральд Коноли: Мы не успокоимся, пока Грузии не будут возвращены территории

22.05.2018 12:02 Мы не успокоимся, пока суверенному государству Грузия не возвратятся территории и не завершится российская оккупация, — об этом заявил сопредседатель группы дружбы с Грузией, конгрессмен Джеральд Коноли, выступая с речью в конгрессе США на мероприятии, посвященном 100-летнему юбилею Первой Демократической Республики Грузия.



По информации конгрессмена, Грузия является образцовой страной, достигшей независимости, политического плюрализма и демократического правления при таком соседстве, где зачастую пускала корни автократия и авторитаризм.



«Особенная смелость понадобилась Грузии в этом плане с учетом настроений ее большого соседа – России. Мы в Америке, в конгрессе стоим рядом с Грузией. Мы поддержим Грузию. Мы восторгаемся вашей смелостью и здесь, в конгрессе создали сильную группу поддержки для того, чтобы стоять рядом с вами. Мы принимаем резолюции, выражаем поддержку не только независимости Грузии, а в особенности относительно грузинской храбрости», — заявил Джеральд Коноли.

Конгрессмен сказал о свободе, как о важнейшей ценности и подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.



«Мы не успокоимся, пока территории Грузии не вернутся в суверенное государство Грузии и пока российская оккупация этих территорий Грузии не закончится. На этой неделе я поеду в Польшу на встречу НАТО, где мы еще раз озвучим эту позицию, как НАТО, чтобы заверить, что мы выражаем солидарность нашим грузинским друзьям, как альянс. Мы гордимся тем, что в прошлом году мы провели Парламентскую ассамблею НАТО в Грузии. Это очень важный символ и очень важное послание не только для нас, для альянса и Грузии, но и для вашего соседа — России. Для меня большая честь быть с вами сегодня, отмечая эту годовщину и поощряя дух Грузии не только в вашей стране, но и в других частях вашего соседства», — заявил Джеральд Коноли.















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