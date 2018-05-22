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Люди не должны идти в тюрьму за употребление наркотиков - депутат


22.05.2018   12:29
В отношении наркореализации политика ужесточится, а в связи с наркопотребителями произойдет гуманизация, - об этом заявил журналистам председатель комитета по здравоохранению парламента Грузии Акакий Зоидзе перед началом заседания большинства.

По его словам, конечной задачей должно быть то, что потребители наркотиков не должны сидеть в тюрьме.
Что касается количества, доз, по словам Акакия Зоидзе, это будет обсуждаться, и если не будет достигнуто согласие, сказать «нет» можно всегда – «как говорится, «нет» лежит у нас в кармане».

«В отношении наркореализации политика ужесточится, а в связи с наркопотребителями произойдет гуманизация. До какого уровня и в какие сроки – это будет предметом обсуждения. Реально, речь идет о том, что конечной задачей должно быть то, что люди не должны идти в тюрьму за употребление наркотиков. С этим согласны все. Речь будет идти о сроках и о том, в какой форме это будет сделано на переходном этапе.
Что касается переходного этапа, мы должны убедить всех оппонентов, что путем такого изменения не произойдет увеличение числа потребителей наркотиков, их поощрение или появление новых потребителей», - заявил Акакий Зоидзе.

В офисе «Грузинской мечты» проходит заседание «Грузинской мечты», на котором присутствует председатель партии Бидзина Иванишвили.






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