Оформление соглашения о свободной торговле с США остается для Грузии приоритетом - глава МИД

22.05.2018 12:42 «Подписание соглашения о свободной торговле с США остается приоритетом для Грузии», — заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.



По его словам, Грузия готова как институционально, так и с использованием экономических возможностей, стать одной из важнейших платформ для американского бизнеса.



Михаил Джанелидзе оценил встречу с госсекретарем США Майком Помпео и отметил, что слышал от него очень важные посылы.



«Это была одна из его первых встреч с европейскими лидерами, на которой была выражена твердая поддержка нашей страны и посыл всему миру, что Америка привержена стратегическому партнерству с Грузией, и мы делаем новые шаги в этих отношениях.



Был подчеркнут прогресс Грузии в областях демократического и экономического развития, роль Грузии в регионе и стратегическое партнерство между США и Грузией для стабильности и развития региона », — заявил Михаил Джанелидзе.



По словам министра иностранных дел Грузии, на встречах в США, особый акцент был сделан на сотрудничестве в сферах обороны и безопасности, которые перешли на новый этап.



На сегодняшнем заседании можно сказать, что мы сделали еще один важный шаг в наших двусторонних отношениях и это открытое и ориентированное на результат сотрудничество между стратегическими партнерами », — сказал Михаил Джанелидзе.















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