США поддерживают грузинский народ в защите нашего благополучия и свободы - посол

22.05.2018 12:46 «Хартия стратегического партнерства по двусторонним отношениям между США и Грузией — это формат, который дает нам возможность обсудить новые пути развития этих двусторонних отношений», — заявил посол Грузии в США Давид Бакрадзе.



По его словам, именно этим вопросам было посвящено заседание Хартии стратегического партнерства, в рамках которого стало видно, что у Грузии имеется больше возможностей для углубления сотрудничества в области обороны и безопасности.



Кроме того, Бакрадзе отметил, что Грузия стоит рядом с Соединенными Штатами в вопросах евроатлантической безопасности, а также на страже демократических принципов.



«Параллельно с реализацией программы обороноспособности Грузии, инициированной ​​на прошлой неделе, у нас есть еще больше возможностей для углубления экономических и торговых отношений после реализации экономических и частных проектов, таких как Анаклия.



Мы ожидаем, что на саммите НАТО будет зафиксирован прогресс в многосторонних отношениях, что было однозначно отмечено, который имеет Грузия. Кроме того, что касается вопроса нашей территориальной целостности, мы ожидаем четкой поддержки инициативы правительства Грузии — «Шаг к лучшему будущему», — заявил Давид Бакрадзе.















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