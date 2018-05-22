|
США поддерживают грузинский народ в защите нашего благополучия и свободы - посол
22.05.2018 12:46
«Хартия стратегического партнерства по двусторонним отношениям между США и Грузией — это формат, который дает нам возможность обсудить новые пути развития этих двусторонних отношений», — заявил посол Грузии в США Давид Бакрадзе.
По его словам, именно этим вопросам было посвящено заседание Хартии стратегического партнерства, в рамках которого стало видно, что у Грузии имеется больше возможностей для углубления сотрудничества в области обороны и безопасности.
Кроме того, Бакрадзе отметил, что Грузия стоит рядом с Соединенными Штатами в вопросах евроатлантической безопасности, а также на страже демократических принципов.
«Параллельно с реализацией программы обороноспособности Грузии, инициированной на прошлой неделе, у нас есть еще больше возможностей для углубления экономических и торговых отношений после реализации экономических и частных проектов, таких как Анаклия.
Мы ожидаем, что на саммите НАТО будет зафиксирован прогресс в многосторонних отношениях, что было однозначно отмечено, который имеет Грузия. Кроме того, что касается вопроса нашей территориальной целостности, мы ожидаем четкой поддержки инициативы правительства Грузии — «Шаг к лучшему будущему», — заявил Давид Бакрадзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна