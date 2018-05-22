Президент и премьер-министр Армении посетят Грузию

22.05.2018 12:58 В мае состоятся визиты президента и премьер-министра Армении в Грузию. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян на брифинге 22 мая.



25-26 мая состоится визит президента Армении Армена Саркисяна в Тбилиси для участия в мероприятиях, приуроченных к 100-летию независимости Грузии.



30-31 мая состоится официальный визит премьер-министра Никола Пашиняна в Грузию.















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