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Президент и премьер-министр Армении посетят Грузию
22.05.2018 12:58
В мае состоятся визиты президента и премьер-министра Армении в Грузию. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян на брифинге 22 мая.
25-26 мая состоится визит президента Армении Армена Саркисяна в Тбилиси для участия в мероприятиях, приуроченных к 100-летию независимости Грузии.
30-31 мая состоится официальный визит премьер-министра Никола Пашиняна в Грузию.
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