Глава британского МИД хочет ужесточить санкции против РФ

22.05.2018 13:25 Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает действенными введенные США санкции в отношении России и не исключает возможность аналогичных шагов со стороны Лондона после выхода из ЕС. Об этом сообщает Bloomberg.



Пока Великобритания вынуждена согласовывать такие решения с Европейским союзом, однако, после Брекзита Лондон получит возможность занять более жесткую позицию, отметил глава британского МИД.



"Существует более масштабный вопрос о том, что Великобритания может сделать в отношении приближенных к Путину людей, у которых, возможно, есть полученные незаконным путем состояния", - сказал Джонсон.



Накануне комитет по международным делам Палаты общин британского парламента опубликовал доклад "Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании". Его авторы заявили, что "грязные деньги" из России наносят ущерб внешней политике Соединенного королевства . Они призвали власти ввести дополнительные санкции в отношении "клептократов из окружения Владимира Путина и на нарушителей прав человека", а также заблокировать размещение долговых обязательств России на мировых рынках.



6 апреля Соединенные Штаты ввели санкции против 24 граждан России и 14 компаний в ответ на российское вмешательство в американские выборы, поддержку Москвой военных конфликтов на востоке Украины и в Сирии, а также аннексию Крыма. . В список, как объявил Минфин США, попали люди, "получающие выгоду от режима Путина или играющие ключевую роль в пагубных действиях России". Санкции предусматривают арест активов лиц, попавших в санкционный список, в Соединенных Штатах, а также запрет для американских граждан и организаций на сотрудничество с ними.















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