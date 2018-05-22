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Грузия представила в Страсбургский суд исчерпывающие доказательства об августовской войне - Чугошвили
22.05.2018 14:13
По словам первого вице-спикера парламента Тамар Чугошвили, грузинское государство исчерпывающе представило в Страсбургский суд доказательства об августовской войне.
В разговоре с журналистами Тамар Чугошвили выразила надежду, что за материалами, представленными Грузией, последуют соответствующие оценки в суде.
«Представительство Грузии в Европейском суде по правам человека максимально компетентно, правильно и тщательно собрало все доказательства, которые важны в деле. Надеюсь, что суд сделает соответствующие оценки », — заявила Чугошвили.
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