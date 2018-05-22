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HRW призывает мировых лидеров бойкотировать чемпионат по футболу в России (Видео)
22.05.2018 15:03
Human Rights Watch призывает мировых лидеров бойкотировать чемпионат по футболу в России.
В международной правозащитной организации заявляют, что в такой форме политики должны опротестовать массовые нарушения прав человека Россией в Сирии.
«Мировые лидеры должны отправить Владимиру Путину четкий сигнал, что если он не изменит поведение и не будет действовать для пресечения преступлений, совершенных Россией и сирийскими силами в Сирии, тогда мировых лидеров не будет рядом с ним на открытии чемпионата», — говорится в заявлении исполнительного директора Human Rights Watch Кеннета Рота.
Правозащитники заявляют, что они зафиксировали не одно преступление, совершенной Россией. В том числе — массовые нарушения прав человека в Восточной Гуте.
По данным международной организации, большинство граждан Сирии до сих пор находится в опасности, поэтому весь мир должен выразить протест России. Human Rights Watch распространяет и видеоролик на своей веб-странице.
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