HRW призывает мировых лидеров бойкотировать чемпионат по футболу в России (Видео)

22.05.2018 15:03 Human Rights Watch призывает мировых лидеров бойкотировать чемпионат по футболу в России.



В международной правозащитной организации заявляют, что в такой форме политики должны опротестовать массовые нарушения прав человека Россией в Сирии.



«Мировые лидеры должны отправить Владимиру Путину четкий сигнал, что если он не изменит поведение и не будет действовать для пресечения преступлений, совершенных Россией и сирийскими силами в Сирии, тогда мировых лидеров не будет рядом с ним на открытии чемпионата», — говорится в заявлении исполнительного директора Human Rights Watch Кеннета Рота.



Правозащитники заявляют, что они зафиксировали не одно преступление, совершенной Россией. В том числе — массовые нарушения прав человека в Восточной Гуте.



По данным международной организации, большинство граждан Сирии до сих пор находится в опасности, поэтому весь мир должен выразить протест России. Human Rights Watch распространяет и видеоролик на своей веб-странице.





















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

