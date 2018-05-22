Мдинарадзе: В отношении реализаторов наркотиков санкция будет гораздо строже, чем в сегодняшнем законодательстве

22.05.2018 15:17 На заседании парламентского большинства было конкретизировано, что в отношении реализаторов наркотиков санкция будет гораздо строже, чем в сегодняшнем законодательстве, — об этом после заседания заявил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.



По его оценке, на сегодняшнем заседании позиции сблизились по многим вопросам.



«Есть несколько компонентов, которые охватывают вопросы в связи с реализацией наркотиков. Второе – вопросы приобретения-хранения и доз. Третье – вопрос потребителя.

Мы, практически, согласовали все вопросы и еще больше сблизили позиции. Мы конкретизировали, что в отношении реализаторов наркотиков санкция будет гораздо строже, чем в сегодняшнем законодательстве. Мы приблизительно достигли соглашения по дозам, и наверное, этот вопрос более детально пройдем до конца недели. Мы также согласовали вопросы потребления, что в отношении потребителей, будет более гуманное законодательство», — отметил Мдинарадзе.



По данным депутата, осталось только несколько деталей, которые обсудят на встречах в следующие дни.



«Окончательное решение будет таким, которое адекватно и точно садится в интересы общества. Окончательное решение будет принято до 7 июня, так как это – срок, взятый парламентом», — заявил председатель фракции «Грузинская мечта».



Заседание парламентского большинства, на котором обсудили реформу наркополитики, прошло в центральном офисе «Грузинской мечты». В заседании принял участие и председатель партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили.















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