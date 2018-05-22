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Кобахидзе: Будут предприняты все соответствующие меры, чтобы дело в Страсбургском суде решилось в пользу Грузии


22.05.2018   15:38
По словам председателя парламента Ираклия Кобахидзе, будут приняты все соответствующие меры для того, чтобы дело в Страсбургском суде решилось в пользу Грузии.

Как заявил журналистам Кобахидзе, парламент заинтересовался течением этого дела и провел специальную встречу с министром юстиции и членми правительства.

«Мы обсудили каждую деталь этого дела на встрече. В том числе, как подготовлены аргументы с нашей страны, аргументы и доказательства какого вида представлены. Мы убеждены в том, что будут приняты все соответствующие меры, чтобы дело в Страсбургском суде решилось в пользу Грузии. Парламент будет наблюдать за этим процессом », — сказал Кобахидзе.

23 мая в Страсбургском суде состоится последнее открытое слушание дела об августовской войне.






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