Кобахидзе: Будут предприняты все соответствующие меры, чтобы дело в Страсбургском суде решилось в пользу Грузии

22.05.2018 15:38 По словам председателя парламента Ираклия Кобахидзе, будут приняты все соответствующие меры для того, чтобы дело в Страсбургском суде решилось в пользу Грузии.



Как заявил журналистам Кобахидзе, парламент заинтересовался течением этого дела и провел специальную встречу с министром юстиции и членми правительства.



«Мы обсудили каждую деталь этого дела на встрече. В том числе, как подготовлены аргументы с нашей страны, аргументы и доказательства какого вида представлены. Мы убеждены в том, что будут приняты все соответствующие меры, чтобы дело в Страсбургском суде решилось в пользу Грузии. Парламент будет наблюдать за этим процессом », — сказал Кобахидзе.



23 мая в Страсбургском суде состоится последнее открытое слушание дела об августовской войне.















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