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Бакрадзе: Надеюсь, что власти сделают максимум для того, чтобы Европейский суд принял решение, которое будет соответствовать исторической правде


22.05.2018   15:38
Надеюсь, что Минюст сделает максимум для того, чтобы Европейский суд принял то решение, которое будет соответствовать исторической справедливости, - об этом заявил лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе в связи с иском, внесенным Грузией в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге.

«С учетом того, что Грузия перед историей совершено права, и мы однозначно являемся жертвой российской агрессии, с учетом той тенденции, которая сегодня существует в отношении России, никто не сомневается в агрессивной политике России», - заявил Давид Бакрадзе.

По его словам, шанс успеха Грузии в Страсбургском суде весьма велик.

«Шанс успеха Грузии в суде очень велик. Единственное, что может помешать – это опять-таки не однократно сделанные сегодняшними властями заявления о том, что в развязывании войны есть вина и Грузии. Надеюсь, что эти заявления не изменят полную картину и надеюсь, что на фоне этого рассмотрения – власти и, в первую очередь Министерство юстиции, сделают все для того, чтобы Европейский суд принял то решение, которое будет соответствовать исторической справедливости», - заявил Давид Бакрадзе, комментарий которого распространяет пресс-служба партии.







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