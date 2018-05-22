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Завтра будет важный день не только для грузинского народа, но и для самого Европейского суда - адвокат
22.05.2018 16:51
Государственные адвокаты Грузии вместе с делегацией Министерства юстиции готовятся к последнему открытому слушанию в Европейском суде по правам человека. Об этом сообщает журналист Первого канала из Страсбурга.
23 мая в 11:00 по тбилисскому времени в Европейском суде по правам человека начнется заседание по делу «Грузия против России». Государственные интересы Грузии в суде защищают британские адвокаты.
Как заявил Первому каналу один из адвокатов Бен Эмерсон, завтра будет важный день не только для грузинского народа, но и для самого Европейского суда.
По его словам, это первый случай, когда суд должен будет обсудить тяжелые и массовые нарушения прав человека в рамках международного вооруженного конфликта.
«На всех нас лежит большая ответственность — судьях, адвокатах, сторонах . Мы работаем вместе с прекрасной группой юристов Министерства юстиции Грузии, чтобы максимально собрать все доказательства и предоставить их в суд», — сказал Бен Эмерсон.
По делу об августовской войне Грузия обвиняет Россию в нарушении восьмой статьи Европейской конвенции, в частности, Грузия считает, что Россия нарушила во время войны и последующей оккупации следующие статьи Европейской конвенции:
Право на жизнь (статья 2-я);
Запрещение пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (статья 3-я);
Право на свободу и безопасность (статья 5-я);
Право на неприкосновенность частной жизни и семейную жизнь (статья 8-я);
Право на действенные средства правовой защиты (статья 13-я);
Защита имущества (статья 1-я дополнительного протокола № 1);
Право на образование (статья 2-я дополнительного протокола № 1);
Свобода передвижения (статья 2-я дополнительного протокола № 4).
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