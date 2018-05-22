Президент Грузии наградит 23 олимпийских чемпионов орденом Блистательности

22.05.2018 17:23 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили завтра наградит олимпийских чемпионов орденом Блистательности, - об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Грузии.



По их же информации, президент наградит 23 олимпийских чемпионов.



На мероприятии будут присутствовать руководители Национального олимпийского комитета, Министерства культуры и спорта и спортивных федераций Грузии, а также почетные гости.















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