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Министр юстиции за ужесточение мер против наркореализаторов
22.05.2018 18:30
«По наркополитике идут очень активные обсуждения внутри команды и все разделяют ту мысль, что системе нужна большая человечность и гуманность, когда дело касается употребления наркотических средств», — заявила министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.
Вместе с тем, министр заявила, что в отношении реализаторов наркотиков необходима большая строгость.
«То, что системе нужна большая человечность и гуманность, когда дело касается употребления наркотических средств, это факт и все принципиально его разделяют. Однако, какая должна быть система в конкретике, по этому поводу идут обсуждения. Что касается распространителей, то здесь имеется также согласованная позиция, что нужна не та строгость, которая есть сегодня, а еще более жесткие меры», — заявила министр юстиции Грузии.
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