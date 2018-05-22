В Верховной Раде Украины открылась выставка «Первая Грузинская Демократическая Республика»

22.05.2018 18:38 В честь празднования 100-летия объявления Грузии демократической республикой и 100-летия установления дипломатических отношений между Грузией и Украиной в Верховной Раде Украины торжественно открылась выставка «Первая Грузинская Демократическая Республика». Она организована посольством Грузии в Украине и на ней представлены архивные материалы.



Выставку официально открыли председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и посол Грузии Гела Думбадзе.



Выставка в Верховной Раде Украины продлится до 25 мая.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

