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В Верховной Раде Украины открылась выставка «Первая Грузинская Демократическая Республика»
22.05.2018 18:38
В честь празднования 100-летия объявления Грузии демократической республикой и 100-летия установления дипломатических отношений между Грузией и Украиной в Верховной Раде Украины торжественно открылась выставка «Первая Грузинская Демократическая Республика». Она организована посольством Грузии в Украине и на ней представлены архивные материалы.
Выставку официально открыли председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и посол Грузии Гела Думбадзе.
Выставка в Верховной Раде Украины продлится до 25 мая.
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