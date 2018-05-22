Бокерия: Иск против России подготовлен очень точно и хорошо

22.05.2018 18:43 По заявлению члена "Европейской Грузии", и депутата Гиги Бокерия, иск, представленный в Страсбург против России "очень серьезно, очень точно, и очень хорошо подготовлен". По его же словам, если дело будут вести правильно, может наступить только один результат - это нарушение конвенции со стороны Российской Федерации.



"Иск подготовлен очень серьезно, очень точно, и очень хорошо. Тогда мы обратились в суд с несколькими исками. Сейчас важно не провалить эту работу, мы видели, какое было отношение у власти в связи с компенсациями, этому делу власть Грузии политически никакого внимания не уделила, и не провела работу, какую следовало провести. Прошло некоторое время после победы, и никакого результата нет. Разумеется, это по вине России, но у нашей власти были инструменты быть проактивными, и по-прежнему не ждать суда. Это как раз таки признак отношения. В данном случае, надеюсь, они подойдут к делу так, как обязаны исходя из интересов Грузии. Это будет одним из инструментов давления на Россию. В конечном итоге, если правильно идти, идти терпеливо, и действовать с политическим убеждением, это приведет нас к конечным результатам, что и произошло в случае других стран"- заявил Гига Бокерия.



23 мая в Страсбургском суде состоится последнее открытое слушание против России по делу августовской войны. По заявлению министра юстиции Теи Цулукиани, на заседании представители правительства будут защищать результаты своей командой работы.



Грузия представит в Страсбургский суд против России до 700 новых доказательств по расследованию августовской войны.



В то же время стало известно, что после вынесения приговора по делу августовской войны Страсбургский суд начнет рассмотрение индивидуальных исков.

















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